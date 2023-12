Bislang unbekannte Personen sind am Montag, 18.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, in Wardenburg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.



In der Zeit von 13:30 bis 16:30 Uhr hebelten sie ein Fenster des Hauses in der Friedrichstraße auf und gelangten so ins Gebäude. Hier nahmen sie hochwertigen Schmuck und Bargeld an sich und flohen vom Tatort.



Wer im angegebenen Zeitraum zwischen den Straßen "Am Friedhof" und "Brooklandsweg" verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.