Am Dienstag, 5.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023 gegen 1:00 Uhr hebelten unbekannte Personen in der Bahnhofsallee ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Gebäude.



Die unbekannten Personen durchsuchten mehrere Räume. Etwaiges Diebesgut ist bislang unbekannt.



Der entstandene Sachschaden wurde mit 300 Euro angegeben.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941115 in Verbindung zu setzen.