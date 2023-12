Hatten - Am Samstag, 09.12.2023, gegen 11:00 Uhr kam es auf dem Hatter Weg zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Pkw.

Delmenhorst (ots) - Eine 69-Jährige aus Wildeshausen fuhr mit ihrem Peugeot aus Sandkrug kommend die Kreisstraße in Richtung Kirchhatten. In einer leichten Linkskurve kam sie aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte infolgedessen in den rechtsseitigen tiefen Straßengraben und blieb im Graben auf der Beifahrerfahrerseite liegen.

Die 69-jährige Fahrzeugführerin und ihre 75-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Wildeshausen, wurden durch den Verkehrsunfall nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Schaden am Pkw wird auf ca. 4.000,- EUR geschätzt. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.