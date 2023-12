Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 05.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 06:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen entstanden. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Pkw vom Unfallort, konnte aber gestellt werden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.



Der 19-jährige Mann aus Großenkneten befuhr mit einem SUV die Straße "Bauerschaft Bargloy" in Richtung Visbeker Straße. Nach dem Durchfahren einer leichten Rechtskurve kam er mit dem SUV nach links von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne und einem Gartenzaun. Er stieg aus und schaute sich die entstandenen Schäden an. Aufmerksame Zeugen sahen, dass er sich anschließend wieder in den SUV setzte und mit diesem die Unfallstelle verließ. Am Unfallort entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro.



Aufgrund der genauen Angaben der Zeugen suchte die Polizei die Halteranschrift zum abgelesenen Kennzeichen auf und traf dabei auf den 19-Jährigen und den SUV, an dem Schäden in Höhe von ungefähr 4.000 Euro zu sehen waren. Außerdem waren am Unfallfahrzeug Sommerreifen montiert. Gegen den 19-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmten sie den Führerschein des Mannes.