Hoher Sachschaden ist am frühen Mittwoch, 27.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, durch einen Diebstahl von einer Baustelle in der Gemeinde Wardenburg entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



Gegen 00:20 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle im Freddeweg, Höhe Autobahn 29, indem sie Zaunelemente beschädigten und dadurch öffnen konnten. Von der Baustelle, hier befindet sich eine Photovoltaikanlage im Bau, entwendeten sie eine hydraulische und selbstfahrende Rammeinheit im Wert von 45.000 Euro. Für den Abtransport der orangefarbenen und mit einem Raupenfahrwerk versehenen Maschine des Herstellers Gayk wird ein Lkw/Kleintransporter erforderlich gewesen sein.



Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.