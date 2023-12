Zwei geparkte Pkw sind am Donnerstag, 28.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, in Wildeshausen aufgebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



Zwischen 15:00 und 16:00 Uhr haben Unbekannte auf dem Parkplatz des Schützenhofs Bühren die Scheibe eines geparkten Opels beschädigt. So konnten sie aus dem Fahrgastraum eine Handtasche entwenden.

Im selben Zeitraum wurde auf dem Parkplatz Pestruper Gräberfeld ein Portemonnaie aus einem geparkten Mercedes gestohlen. Auch hier war zuvor eine Scheibe beschädigt worden.



Wer Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich der Tatorte machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.