Auf winterglatter Fahrbahn ist am Dienstag, 05.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 07:45 Uhr, ein Pkw in Kirchseelte gegen einen besetzten Schulbus gerutscht.



Zur Unfallzeit wartete ein 49-jähriger Mann mit seinem besetzten Schulbus an einer Bushaltestelle in der Dorfstraße in Kirchseelte. Hinter dem Bus wollte eine 31-Jährige einen Kleinwagen zum Stehen bringen, mit dem sie ihr Kind zur Bushaltestelle gefahren hatte. Auf der schneebedeckten Fahrbahn rutschte der Kleinwagen gegen den Bus.



Der Kleinwagen musste anschließend abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.