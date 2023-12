Unbekannte haben am frühen Dienstag, 12. Dezember 2023, einen Raub auf eine Spielhalle in Wildeshausen verübt.

Delmenhorst (ots) - Nach der Tat flüchteten sie mit einem Auto vom Tatort, die Polizei bittet um Hinweise.



Kurz vor 00:30 Uhr betraten drei männliche Personen die Spielhalle in der Harpstedter Straße, ungefähr gegenüber der Straße "Am alten Sportplatz". Sie begaben sich zielgerichtet zur 23-jährigen Angestellten, die sich zu diesem Zeitpunkt alleine im Gebäude befand. Sie bedrohten die junge Frau mit einer Schusswaffe und forderten sie zur Herausgabe von Bargeld aus. Das erlangte Geld verstauten sie in einer Plastiktüte und verließen gegen 00:40 Uhr die Spielhalle. Auf dem Parkplatz stiegen sie in einen dunklen Kombi, mit dem sie nach rechts auf die Harpstedter Straße fuhren.



Die Angestellte erlitt einen Schock, verzichtete aber auf eine medizinische Betreuung. Die drei männlichen Täter beschrieb sie als:



Täter 1:



- bewaffnet mit einer Pistole

- ca. 190cm groß

- schlanke Statur

- trug eine graue Jogginghose

- dunkle Jacke in Tarnfarben

- weiße Turnschuhe

- weiße Handschuhe

- und eine Sturmhaube

- sprach hochdeutsch



Täter 2:



- ca. 180 - 185 cm groß

- von kräftiger Statur

- bekleidet mit einer grünen Winterjacke

- Kapuze der Winterjacke in das Gesicht gezogen

- schwarze Hose

- dunklen Schuhen

- dunklen Handschuhen



Täter 3:



- führte ein Brecheisen bei sich

- ca. 175 - 180cm groß

- schlanke Statur

- bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem

Aufdruck

- schwarze Jogginghose

- schwarze Turnschuhe

- weiße Handschuhe

- Sturmhaube



Wer weitere Hinweise zu den drei Personen oder dem dunklen Kombi geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.