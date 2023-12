Am Montag, 25.12.2023, kam es gegen 11:40 Uhr zu einem Schwelbrand in einem Einfamilienhaus im Fichtenweg in Ganderkesee/Hoykenkamp.

Delmenhorst (ots) - Nach Eintreffen der alarmierten Feuerwehren aus Ganderkesee und Schierbrok, die mit 32 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte im Rahmen der Erkundung ein Schwelbrand in der Zwischendecke des Hauses lokalisiert und nachfolgend bekämpft und gelöscht werden. Der Brand erfasste dadurch nur einen sehr begrenzten Bereich des Dachstuhls, so dass mit geschätzten 5000 Euro der Gesamtschaden geringer ausfiel.

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass aufgrund der aktuell vorherrschenden Witterung Feuchtigkeit ins Haus gelangt war, der durch den Einsatz eines Gasbrenners begegnet wurde; dieses führte zum Schwelbrand.