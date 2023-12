Zwei Personen wurden am Donnerstag, 30. November 2023, 11:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Hatten leicht verletzt.

Delmenhorst (ots) - Es entstanden hohe Sachschäden.



Zur Unfallzeit befuhr ein 28-jähriger Mann aus Hatten den Wöschenweg und wollte mit einem Kleintransporter auf die Sandkruger Straße in Richtung Sandkrug einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 27-Jährigen aus Hatten, die die Sandkruger Straße mit einem Ford in Richtung Kirchhatten befuhr. Sie konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr frontal gegen die linke Seite des Transporters.



Die 27-jährige Frau und der Fahrer des Kleintransporters wurden leicht verletzt. Vor Ort erfolgte eine erste medizinische Versorgung durch einen Notarzt. Anschließend wurden sie mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die mitfahrenden Kinder im Auto der 27-Jährigen blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die auf ungefähr 20.000 Euro beziffert wurden. Eine Bergung durch Abschleppunternehmen war erforderlich.