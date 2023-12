Ein Pkw ist am Sonntag, 10. Dezember 2023, gegen 16:35 Uhr, in Ganderkesee so dicht an einem E-Scooter-Fahrer vorbeigefahren, dass dieser zu Fall kam.

Delmenhorst (ots) - Anschließend entfernte sich die Insassen mit dem Fahrzeug vom Unfallort, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern.



Der 35-jährige Mann aus Ganderkesee befuhr mit dem Scooter den Trendelbuscher Weg in Richtung Bahnhofstraße. Er durchfuhr einen durch seitliche Verkehrsinseln verengten Fahrbahnbereich. Dabei kam ihm ein silberner Pkw aus dem Zulassungsbezirk "OL", möglicherweise ein VW Touran oder Caddy, entgegen, der so dicht an ihm vorbeifuhr, dass er nach rechts ausweichen musste und auf den Gehweg fiel. Der Pkw entfernte sich in Richtung Elmeloher Kreisverkehr.



Der 35-jährige E-Scooter-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Am Scooter entstanden geringe Schäden. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.