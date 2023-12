Drei Personen wurden am Donnerstag, 28.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Sandkrug leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.



Zur Unfallzeit befuhr ein 72-jähriger Oldenburger mit einem Kleintransporter den Hatter Weg in Richtung Sandkrug. Beim Linksabbiegen in den Barneführerholzweg missachtete er die Vorfahrt einer 22-Jährigen aus Hatten, die den Hatter Weg mit einem Kleinwagen in Richtung Kirchhatten befuhr.



Durch den Zusammenstoß erlitten der 72-Jährige, die 22-Jährige und ihre 83-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der Kleintransporter und der Kleinwagen waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 11.000 Euro.