Eine Person wurde am Dienstag, 05.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 09:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Colnrade leicht verletzt.



Der 38-jährige Bremer befuhr mit einem VW die Hölinger Straße in Richtung Beckstedt. In einer Linkskurve kam er mit dem Pkw von der winterglatten Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.



Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro.