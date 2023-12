Ein alkoholisierter Mann hat am Sonntag, 03. Dezember 2023, 11:50 Uhr, einen Verkehrsunfall in Harpstedt verursacht und dabei einen Mann leicht verletzt.

Delmenhorst (ots) - Der 34-Jährige aus der Gemeinde Harpstedt befuhr mit einem VW die Logestraße in Richtung Schützenweg. Beim Linkseinbiegen in die Lange Straße missachtete er die Vorfahrt eines 63-Jährigen aus Bassum, der die Lange Straße mit einem Kleinbus in Richtung Burgstraße befuhr.



Nach dem Zusammenstoß kam der 34-Jährige mit dem VW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, einem Verkehrsschild und einer Hauswand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 11.000 Euro. Der 63-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.



Der 34-Jährige roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 0,74 Promille. Gegen ihn leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich, den Führerschein beschlagnahmte die Polizei.