Eine Person wurde am Mittwoch, 13. Dezember 2023, gegen 13:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr eine 39-jährige Frau aus Wildeshausen mit einem Kleinwagen den Westring in Richtung Südring. Kurze Zeit zuvor war es in der Gegenrichtung bereits zu einem Zusammenstoß zweier Pkw gekommen, durch den lediglich geringe Schäden entstanden waren. Durch diesen Unfall war die 39-Jährige abgelenkt. Sie übersah in Höhe des Reepmoorsweg den Audi eines vorausfahrenden 66-Jährigen aus Walsrode, der die Geschwindigkeit aufgrund der Ampelschaltung bereits reduziert hatte. Die Frau fuhr mit ihrem Kleinwagen auf das Heck vom Audi auf.



Dadurch erlitt sie leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Insgesamt entstanden so Schäden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro.