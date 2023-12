Eine Person wurde am Dienstag, 19.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 18:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.



Zur Unfallzeit befuhr eine 79-jährige Frau aus Ganderkesee mit einem VW die Birkenheider Straße. Zwischen dem Moorweg und dem Anemonenweg geriet sie mit ihrem Pkw in den Gegenverkehr und stieß mit dem SUV eines 47-Jährigen aus Ganderkesee zusammen. Durch diesen Zusammenstoß verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Fiat eines 30-Jährigen aus Ganderkesee kollidierte.



Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am VW und dem SUV entstanden wirtschaftliche Totalschäden. Der Gesamtschaden wurde auf 30.000 Euro beziffert. Der 47-jährige Fahrer des SUV erlitt leichte Verletzungen.