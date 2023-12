Hoher Sachschaden ist am Montag, 18.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 18:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee entstanden. Personen wurden nicht verletzt.



Zur Unfallzeit befuhr eine 49-jährige Frau aus Ganderkesee mit einem Ford die B212 von Bookholzberg in Richtung Ganderkesee. In Höhe vom Bissener Weg musste sie mit ihrem Pkw halten. Hinter ihr brachte ein 55-jähriger Mann aus Ganderkesee einen VW zum Stehen. Eine 57-jährige Frau aus Ganderkesee erkannte die Situation zu spät und fuhr mit einem Opel auf den VW auf, der dadurch gegen den Ford geschoben wurde.



Der Opel der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 12.000 Euro.