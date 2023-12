Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 05.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 16:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten entstanden. Personen wurden nicht verletzt.



Zur Unfallzeit befuhr ein 21-jähriger Mann aus Großenkneten mit einem BMW die Hegeler-Wald-Straße in Richtung Hengstlage. Beim Durchfahren einer Kurve bremste er ab, verlor die Kontrolle über den Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er einen Leitpfosten, ein Verkehrszeichen und touchierte ein weiteres Schild.



Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 12.000 Euro.