Zwei Personen wurden am Mittwoch, 13. Dezember 2023, gegen 17:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten leicht verletzt.

Delmenhorst (ots) - Es entstanden hohe Sachschäden.



Ein 29-jähriger Mann aus Dortmund befuhr mit einem Mazda die Hegeler-Wald-Straße und wollte nach links auf die Sager Straße in Richtung Ahlhorn einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 70-Jährigen aus Großenkneten, der die Sager Straße aus Richtung Wardenburg kommend mit einem Opel befuhr und nach links in Richtung Huntlosen abbiegen wollte.



Durch den Zusammenstoß erlitten beide Männer glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An ihren Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.