Eine 48-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hatten kommt am 22.12.2023 auf der Wildeshauser Straße in Fahrtrichtung Kirchhatten, in einer Linkskurve mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab.

Delmenhorst (ots) - Sie verliert daraufhin die Kontrolle über ihren PKW und schleudert über die Fahrbahn in den Gegenverkehr, wo sie mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert.

Durch den Zusammenstoß wird eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000EUR.