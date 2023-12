Zwei Personen wurden am Donnerstag, 28.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Es entstanden hohe Sachschäden.



Zur Unfallzeit befuhr ein 21-jähriger Mann aus Großenkneten mit einem Kleinwagen den Nordring in Richtung Ahlhorner Straße. Beim Linksabbiegen in die Glaner Straße missachtete er die Vorfahrt eines 78-Jährigen aus Wildeshausen, der den Nordring mit einem VW in entgegengesetzter Richtung befuhr.



Beide Männer wurden durch den Zusammenstoß verletzt. An ihren Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.