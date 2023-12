Am Freitag, 08.12.2023, kam es gegen 19:00 Uhr in der Gem.

Delmenhorst (ots) - Winkelsett in Spradau zu einem Verkehrsunfall, bei dem der verletzte Fahrzeugführer den auf dem Dach liegenden Pkw auf der Straße zurückließ, sich vom Unfallort entfernte und damit eine mehrstündige, letztlich erfolglose Personensuche verursachte.

Andere Verkehrsteilnehmer meldeten zur Vorfallszeit einen mitten auf der Fahrbahn, mit eingeschaltetem Licht auf dem Dach liegenden Pkw. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte konnte weder im Fahrzeug noch in dessen Nahbereich der Fahrzeugführer festgestellt werden. Da aufgrund der vorliegenden Spurenlage angenommen werden konnte, dass der Fahrzeugführer verletzt war, erfolgte mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Colnrade sowie der Drohnengruppe der Kreisfeuerwehr des LK Oldenburg eine mehrstündige, letztlich aber gegen 23:00 Uhr erfolglos eingestellte Personensuche.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wird angenommen, dass der im LK Oldenburg zugelassene Pkw ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, hier mit zwei Bäumen zusammenstieß, auf die Straße zurückprallte und dort auf dem Dach liegend zum Stillstand kam.

Die Person, auf die der Pkw zugelassen ist, wurde noch in der Nacht aufgesucht und kommt als Nutzer des Pkw zum Unfallzeitpunkt nicht in Betracht. Die zunächst angenommene mögliche medizinische Behandlungsdürftigkeit des flüchtigen Unfallbeteiligten wird mittlerweile nicht mehr gesehen. Die Ermittlungen im Rahmen des Verfahrens wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort dauern an.

Personen, die sachverhaltsrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431/9410 zu melden.