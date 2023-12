Gleich zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser waren am Dienstag, 12. Dezember 2023, in Ganderkesee zu verzeichnen.

Delmenhorst (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



In der Zeit von 07:45 bis 11:45 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster eines Hauses in der Wittekindstraße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Hier entwendeten sie Bargeld und Schmuck.



Zwischen 09:00 und 18:00 Uhr erfolgte ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Helmut-Denker-Weg. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt, um ins Haus zu gelangen. Das entwendete Diebesgut steht noch nicht abschließend fest.



Wer in der Nähe der beiden Tatorte verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.