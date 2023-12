Bislang unbekannte Personen sind am Donnerstag, 14.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, in zwei Einfamilienhäuser in Groß Ippener eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



Zwischen 09:10 und 11:15 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Birkenweg. Im Gebäude entwendeten sie Schmuck und Bargeld und verließen anschließend den Tatort.



Im fast identischen Zeitraum, zwischen 09:45 und 12:00 Uhr, war ein weiteres Einfamilienhaus im Birkenweg das Ziel von Einbrechern. Hier wurde gewaltsam auf eine Terrassentür eingewirkt, um ins Gebäude zu gelangen. Beim Diebesgut handelte es sich auch hier um Schmuck und Bargeld



Wer Angaben zu verdächtigen Personen im Birkenweg machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.