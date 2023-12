Nachdem ein 27-jähriger Mann aus Brake seit Ende November 2023 mehrere Hausfriedensbrüche und zuletzt am Montag, 11. Dezember 2023, eine Körperverletzung zum Nachteil eines Mitarbeiters des Landkreises Wesermarsch sowie eine Sachbeschädigung im Kreishaus begangen hatte, wurde er am Mittwoch, 13.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, auf Anordnung des Amtsgerichtes Brake im sog. Langzeitgewahrsam der Polizei untergebracht.



Auf Grund der vermehrten Vorfälle wurde seit Dienstag, 12. Dezember 2023, durch die Kreisverwaltung ein Sicherheitsdienst im Kreishaus eingesetzt.



Am Vormittag des 13. Dezember begab sich der 27-Jährige trotz eines bestehenden, schriftlichen Hausverbotes erneut zum Kreishaus. Er wurde von Beamten der Polizei Brake zunächst in das Gewahrsam gebracht. In den vergangenen Tagen wurde der Mann bereits mehrfach dem Polizeigewahrsam zugeführt.



Durch das Amtsgericht Brake wurde auf Antrag der Polizei Brake anschließend ein Beschluss nach dem Gefahrenabwehrrecht, für eine achttätige Unterbringung des 27-Jährigen in einem Langzeitgewahrsam erlassen.



Die Polizei ermittelt zudem wegen mehrerer Hausfriedensbruchdelikte, Sachbeschädigung sowie der Körperverletzung und der Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte gegen den Mann.