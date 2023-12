Einen alkoholisierten Pkw-Fahrer kontrollierten Beamte der Polizei Brake am späten Donnerstag, 28.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, in Elsfleth.



Sie befuhren gegen 23:45 Uhr mit einem Streifenwagen die B212 und wurden auf einen vorausfahrenden Renault aufmerksam, der in unsicherer Weise gefahren wurde. Sie stoppten den 30-jährigen Fahrer aus der Ukraine in der Hafenstraße. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille.



Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.