Drei Fahrzeuge wurden auf einem öffentlichen Parkplatz in Brake beschädigt.

Delmenhorst (ots) - Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.



In der Zeit von Samstag, 30. Dezember 2023, 22:00 Uhr, bis Montag, 01. Januar 2024, 16:30 Uhr, wurden ein Citroen, ein Hyundai und ein Ford beschädigt, die auf dem Parkplatz zwischen Milchstraße und Breite Straße abgestellt waren. In allen Fällen wurden Reifen zerstochen.



Wer Angaben zu möglichen Verursachern machen kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbbindung zu setzen.