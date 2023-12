In Lemwerder sind Anfang September 2023 Kennzeichen von geparkten Fahrzeugen entwendet worden.

Delmenhorst (ots) - Die Polizei hat zwei jugendliche Tatverdächtige ermittelt.



An zwei Nächten im September 2023 wurden in Lemwerder insgesamt 17 Kennzeichen entwendet. Entsprechende Pressemitteilungen sind unter den Links https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5595859 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5599483 veröffentlicht worden. Ein Tatverdacht richtet sich nun gegen zwei Jugendliche aus Lemwerder, 15 und 17 Jahre alt.



Gegen sie wird wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. In einer Vielzahl der Fälle sind durch die Beschaffung neuer Kennzeichen Kosten von jeweils 70 Euro entstanden.