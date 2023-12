Bei der Polizei Brake wurde seit Juli 2023 ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachtes des bandenmäßigen, gemeinschaftlichen, gewerbsmäßigen besonders schweren Diebstahls von Fahrrädern sowie dem Verdacht der Hehlerei geführt.

Delmenhorst (ots) - Das Verfahren richtet sich gegen drei männliche Familienmitglieder im Alter von 18 Jahren, 28 Jahren und 52 Jahren, sowie gegen eine 32-jährige Frau, die ebenfalls der Familie angehört. Die Familie hat ihren Wohnsitz in Berne.



Der dringende Tatverdacht konnte unter anderem nach einem Zeugenhinweis eines aufmerksamen Bürgers begründet werden. Das Amtsgericht Oldenburg erließ daraufhin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der Familie.



Im Rahmen der durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen am 05. Dezember 2023, wurden insgesamt 13 Fahrräder (davon 5 Kinderräder, 6 Pedelecs, 2 Rennräder) sowie ein E-Scooter beschlagnahmt. Die Fahrräder waren zum Teil in Bettlaken eingehüllt und augenscheinlich für einen weiteren Transport vorbereitet.



Bislang konnten vier Pedelecs Diebstahlstaten in Bremen, Brake, Hude und Delmenhorst zugeordnet werden. Ein Rennrad konnte einer Tat in Osnabrück zugeordnet werden.



Gegen die Beschuldigten bestehen nach aktuellem Ermittlungsstand keine Haftgründe, die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.