Erneut sind in Nordenham Sachbeschädigungen durch politisch motivierte Schriftzüge festgestellt worden.

Delmenhorst (ots) - Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei gestellt werden. Es wird weiterhin um Hinweise von Zeugen gebeten.



In der Zeit von Donnerstag, 14. Dezember 2023, bis Freitag, 15. Dezember 2023, waren bereits Gebäude und ein Linienbus mit Farbe beschmiert worden. Der entstandene Schaden durch diese Taten wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Eine entsprechende Pressemitteilung wurde am Freitag veröffentlicht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5673288



Am Sonntag, 17. Dezember 2023, gegen 15:50 Uhr, bemerkte der Betreiber eines Standes auf dem Weihnachtsmarkt in Nordenham, dass auch an seinem Imbisswagen politische Botschaften angebracht waren. Am Vormittag desselben Tages war der Wagen noch frei von Schmierereien. Der Schaden am Verkaufswagen beträgt etwa 500 Euro.



Fast zeitgleich mit dieser Feststellung meldeten sich zwei jugendliche Zeugen bei der Polizei. Sie hielten sich auf dem Gelände des Nordenhamer Gymnasiums auf und beobachteten einen Mann, der das Gebäude mit politischen Botschaften beschmierte. Es wurden Schäden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht. Da die jungen Zeugen den Tatverdächtigen gut beschreiben konnten, wurde dieser in unmittelbarer Nähe vom Schulgelände kontrolliert.



Gegen den 38-jährigen Mann aus Nordenham ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet worden. Ob der Beschuldigte auch für weitere Taten verantwortlich gewesen sein könnte, ist Teil der andauernden Ermittlungen. Wer an den angegebenen Tatorten verdächtige Personen beim möglichen Anbringen von Schriftzügen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung zu setzen.