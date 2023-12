Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag, 11. Dezember 2023, aus einem Schuhgeschäft in Elslfeth zwei Kartons mit Sportschuhen entwendet.

Delmenhorst (ots) - Die Polizei sucht Zeugen.



Der Mann nahm gegen 09:35 Uhr zwei Kartons im Geschäft an der Straße "Oberrege" an sich, wurde dabei von einer Mitarbeiterin beobachtet und flüchtete zu Fuß mit dem Diebesgut vom Tatort. Er wurde von der Mitarbeiterin beschrieben als



- ca. 25 Jahre alt

- ungefähr 170 - 180 cm groß

- von schlanker Statur

- war bekleidet mit einer blauen Jeans

- schwarzen, längeren Winterjacke mit Kapuze

- grauen Strickmütze



Wer den flüchtenden Mann in der Nähe des Geschäfts bzw. auf der Straße gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.