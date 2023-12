In diesem Jahr veranstaltete das Polizeikommissariat Nordenham erstmalig einen Malwettbewerb zum Thema "Die Polizei in der Weihnachtszeit".

Delmenhorst (ots) - Teilnehmen konnten alle Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren aus der Stadt Nordenham und den Gemeinden Stadland, Butjadingen und Jade.



Groß war die Freude über die große Anzahl an Kindern, die mit viel Fantasie und Einfallsreichtum wirklich tolle Bilder "gezaubert" und eingereicht haben. Teilweise sind ganze Schulklassen auf dem Kommissariat erschienen und haben ihre Kunstwerke persönlich überreicht.



Insgesamt sind knapp 100 Bilder bei der Polizeidienststelle eingegangen. Eigentlich hätte jede einzelne Künstlerin und jeder einzelne Künstler einen Preis verdient. Bei der Erstellung einer Rangliste bewertete die Jury die Kreativität, den künstlerischen Ausdruck, den polizeilichen Bezug und natürlich auch das Alter der Maler*innen. Letztendlich fiel die Wahl der Jury auf drei Bilder.



- Der erste Platz in der Altersgruppe 5 bis 7 Jahre ging an Lucy

(6 Jahre) aus Nordenham/Blexen.

- Der erste Platz in der Altersgruppe 8 bis 10 Jahre ging an

Theodor (9 Jahre) aus Nordenham.

- Der erste Platz in der Altersgruppe 11 bis 13 Jahre ging an

Leonie (11 Jahre) aus Jade.



Die Siegerehrung fand am Dienstag, 19. Dezember 2023, im Polizeikommissariat Nordenham statt. Für die drei ersten Plätze gab es jeweils ein tolles Gesellschaftsspiel aus einem örtlichen Spielwarengeschäft.