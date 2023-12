"Die Polizei in der Weihnachtszeit" Zu diesem Thema möchte das Polizeikommissariat Nordenham ab Mittwoch, 06.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023 den ersten Malwettbewerb für Kinder aus der Stadt Nordenham und den umliegenden Gemeinden Jade, Butjadingen und Stadland starten. Der Kreativität der Kinder zu den Themen Polizei und Weinachten sind dabei keine Grenzen gesetzt.



Die Bilder können in den Dienststellen der nördlichen Wesermarsch (Nordenham, Jade, Butjadingen, Stadland) abgegeben oder per Scan an poststelle@pk-nordenham.polizei.niedersachsen.de gesendet werden. Jedes Bild sollte auf der Rückseite mit dem Vornamen und dem Alter des Kindes beschriftet sein. Des Weiteren sind für eine mögliche Gewinnbenachrichtigung Kontaktdaten (Telefonnummer und/oder E-Mail-Adresse) zu vermerken.



Teilnehmen können alle Kinder im Alter von 5 bis 13 Jahren. Einsendeschluss ist der 17. Dezember 2023.



Eine Jury wird am Ende die Gewinnerbilder der drei Altersklassen küren und im Eingangsbereich der Polizeidienststelle aushängen.

Die Gewinnerinnen oder Gewinner erwartet ein tolles Weihnachtsgeschenk.



Die Preisverleihung findet am 19. Dezember 2023, um 14.30 Uhr, im Polizeigebäude in der Walther-Rathenau-Straße 4, 26954 Nordenham, statt.



Teilnahmebedingungen und rechtliche Hinweise sind auf der Homepage der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zu finden und sollten zwingend vor der Teilnahme gelesen werden:



https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_delmenhorst_oldenburg_land/themen/malwettbewerb-der-polizei-nordenham-117218.html



Die Kolleginnen und Kollegen in der nördlichen Wesermarsch warten gespannt auf die ersten Eingänge, freuen sich auf die Sichtung der Bilder und wünschen viel Spaß bei der Teilnahme.