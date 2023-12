Das Leichtkraftrad eines Jugendlichen ist am Mittwoch, 13. Dezember 2023, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Elsfleth beschädigt worden.

Delmenhorst (ots) - Ein Verursacher gab sich nicht zu erkennen. Die Polizei sucht Zeugen.



Der 17-Jährige parkte sein Motorrad um 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Marktes an der Straße "Oberrege". Als er zehn Minuten später zurückkehrte, stellte er erhebliche Beschädigungen fest. So war ein Blinker herausgebrochen und die Verkleidung verkratzt. Die Schäden wurden später auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Vermutlich war ein bislang unbekannter Verursacher beim Rangieren gegen das Motorrad gefahren.



Wer im angegebenen Zeitraum einen Zusammenstoß auf dem Parkplatz beobachtet hat und Hinweise zum möglichen verursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.