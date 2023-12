Fahren ohne Fahrerlaubnis und Btm-Fund in Elsfleth Am Nachmittag des gestrigen Samstags meldeten mehrere Zeugen der Polizei, dass der Beschuldigte mit einem Pkw losgefahren sei, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Delmenhorst (ots) - Durch die Polizeibeamten konnte der Pkw nur noch parkend an der Anschrift des Beschuldigten angetroffen werden.

An der Anschrift war allerdings starker Marihuanageruch wahrzunehmen. Auf Klopfen öffnete sodann der Beschuldigte, der die Fahrt zwar abstritt, bei dem aber ca. 5g Marihuana festgestellt und beschlagnahmt werden konnten. Der Beschuldigte war bereits in der Vergangenheit mit ähnlichen Delikten aufgefallen. Gegen den Beschuldigten und die Halterin des Pkw wurden Strafverfahren eingeleitet.