Brand eines Wohngebäudes Am 01.01.2024, um 00:17 Uhr, wird zunächst der Brand einer Hecke in der Salzendeicher Straße, in 26939 Großenmeer gemeldet.

Delmenhorst (ots) - Das Feuer griff in der Folge zunächst auf ein angrenzendes Carport und sodann auf den Dachstuhl des Wohngebäudes über. Die Bewohner konnten sich eigenständig aus dem Gebäude retten. Ein Großaufgebot von umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, bestehend aus ca. 70 Personen, konnte das Feuer schließlich mit einem massiven Löschangriff löschen. Auf Grund von Feuer und Löschwasser ist das Gebäude derzeit unbewohnbar.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der Schaden wird auf einen 5-stelligen Betrag geschätzt. Ob der unsachgemäße Umgang mit Feuerwerk ursächlich für den Brand ist, wird Gegenstand der Ermittlungen sein.