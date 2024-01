Sachbeschädigung / Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - 26954 Nordenham, Nordenhamer Sand, Montag, den 01.01.2024, gegen 01.53 Uhr



Unbekannte Täter entzündeten zur Tatzeit offensichtlich Silvesterfeuerwerk in einer Hecke eines dortigen Grundstückes.

Dadurch gerieten die Bepflanzung und ein Teil des Holzzaunes in Brand.

Der Sachschaden wird auf ca. 700,- Euro beziffert.



Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/26940 in Verbindung zu setzen.