In einem Zeitraum von Donnerstag, 14.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 16:00 Uhr, bis Freitag, 15. Dezember 2023, 07:00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter*innen in der Atenser Allee in Nordenham einen auf dem Parkplatz eines Freizeitbades abgestellten Linienbus, indem sie politisch motivierte Schriftzüge in schwarzer und roter Farbe an den Bus sprühten.



Darüber hinaus wurde im Zeitraum von Donnerstag, 14. Dezember 2023, 16:30 Uhr, bis Freitag, 15. Dezember 2023, 08:00 Uhr, in der Bahnhofstraße in Nordenham in selbiger Ausführung die Eingangstür eines Gebäudes besprüht.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/2694-0 zu melden.