Vermutlich in der Nacht vom 08.12.2023 auf den 09.12.2023 kommt ein Kfz in 26954 Nordenham, auf der B 212, Rahdener Straße, in Höhe der Hausnummer 189, von der Fahrbahn ab und verursacht Sachschaden an einem Leitpfosten.

Delmenhorst (ots) - Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles bei der Polizei Nordenham, Tel.: 04731/9981-0, melden.