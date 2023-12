Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham wurde am Mittwoch, 20. Dezember 2023, gegen 13:00 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt.

Delmenhorst (ots) - Ein 35-jähriger Mann aus Nordenham befuhr mit einem VW die Berliner Straße und wollte die Walther-Rathenau-Straße geradeaus in Richtung Werrastraße überqueren. Dabei übersah er einen 21-jährigen Nordenhamer auf der Walther-Rathenau-Straße, der mit einem Pedelec die falsche Seite des Radwegs in Richtung Sielstraße befuhr.



Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die entstandenen Sachschäden blieben gering.