Zwei junge Männer sind am Mittwoch, 13. Dezember 2023, gegen 21:45 Uhr, in eine Scheune in Butjadingen eingebrochen.

Delmenhorst (ots) - Sie bedrohten die Bewohner eines angrenzenden Hauses anschließend mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe. Im Rahmen der Fahndung wurden beide Männer von der Polizei gestellt.



Eine Bewohnerin des Hauses in Burhave kehrte vom Spaziergang mit ihrem Hund zurück und stellte Taschenlampenlicht in der nahen Scheune fest. Sie vermutete einen Einbruch und verständigte ihren Lebensgefährten und den Eigentümer der Scheune. Gemeinsam begaben sie sich zur Scheune, wo unter anderem Kraftstoffkanister fehlten und die Wegnahme von Werkzeugen vorbereitet war. Ein Tatverdächtiger entfernte sich mit einem Motorroller vom Tatort. Ein weiterer Mann suchte zu Fuß das Weite. Weil der Mann auf dem Motorroller der Annahme war, dass sein Mittäter von den Bewohnern gestellt und festgehalten worden war, kehrte er zum Grundstück zurück. Er bedrohte die drei Bewohner mit einer täuschend echt aussehenden Schusswaffe. Anschließend entfernte er sich erneut.



Beide geflüchteten Männer im Alter von 19 und 20 Jahren wurden in unmittelbarer Nähe zum Tatort von der Polizei gestellt. Die jungen Männer aus Butjadingen erwartet ein Verfahren wegen schweren Diebstahls. Die Kanister sind noch nicht gefunden worden. Der 19-jährige Mann, der mit dem Roller geflohen war, war zudem nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen. Der Roller war nicht versichert. In einem Ablagefach des Rollers fand die Polizei eine Spielzeugwaffe, die vermutlich bei der Drohung zum Einsatz kam.