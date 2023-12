Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 19.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 16:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Stadland entstanden.



Ein 22-jähriger Mann aus Ovelgönne befuhr mit seinem VW die Schweier Straße von Rodenkirchen kommend in Richtung Hahnenknooper Mühle. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, beschädigte mehrere Verkehrsschilder und kollidierte schlussendlich mit einer Schutzplanke.



Der 22-Jährige blieb unverletzt. Am nicht mehr fahrbereiten VW entstanden Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Unfallursächlich dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein.