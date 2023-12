Eine Person wurde am Mittwoch, 06.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, gegen 10:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Berne schwer verletzt.



Der 46-jährige Mann aus Bremerhaven befuhr mit einem Kleintransporter die B212 von Bookholzberg in Richtung Dreimädelhaus. Aus Unachtsamkeit kam er zunächst nach rechts und nach einem Lenkmanöver nach links von der Fahrbahn ab. Der Transporter kam in einem Graben zum Stehen.



Der ansprechbare, 46-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Seine Verletzungen wurden hier als schwer eingestuft. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.