Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 29.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 16:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth entstanden. Personen wurden aber nicht verletzt.



Ein 30-jähriger Elsflether befuhr mit einem VW die Straße Nordermoorer Hellmer in Richtung Elsfleth. An der Einmündung zur B212 wollte er nach links auf die B212 in Richtung Brake einfahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 45-Jährigen aus Oldenburg, der die B212 mit einem Van in Richtung Berne befuhr.



Durch den Zusammenstoß entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.