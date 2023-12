Hoher Sachschaden ist am Donnerstag, 30. November 2023, 11:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ovelgönne entstanden.

Delmenhorst (ots) - Personen wurden nicht verletzt.



Ein 22-jähriger Mann aus Butjadingen befuhr die Popkenhöger Straße mit einem Kleintransporter von Brake in Richtung Strückhausen. Nach dem Durchfahren einer leichten Linkskurve kam er auf winterglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Graben zum Stehen.



Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der Kleintransporter war aber nicht mehr fahrbereit und musste aus dem Graben geborgen werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Zudem trat Öl auf die Fahrbahn, den Grünstreifen und in den Graben aus. Die zuständige Wasserbehörde wurde eingeschaltet.