Zwei Fahrzeuge waren am Donnerstag, 07.

Delmenhorst (ots) - Dezember 2023, 14:30 Uhr, nach einem Verkehrsunfall in Stadland nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Ein 37-jähriger Mann aus Stadland befuhr mit einem Kleinwagen die Marktstraße in Richtung Schweier Straße und wollte nach links auf einen Parkplatz fahren. Dabei übersah er den entgegenkommenden Opel eines 44-Jährigen aus Butjadingen.



Es entstanden Sachschäden in Höhe von ungefähr 8.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt.