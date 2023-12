In der Zeit von Sonnabend, 23.12.2023, 23:00 Uhr, bis Sonntag, 24.12.2023, 11:50 Uhr, ist es in Nordenham in der Otto-Lilienthal-Str.1 auf dem dortigen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers gekommen.

Delmenhorst (ots) - Hierbei stieß das verursachende Fahrzeug mit einem ordnungsgemäß geparkten grünen VW-Lupo zusammen, der durch die Wucht des Aufpralls wiederum in den daneben stehenden Opel Corsa geschoben wurde.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 EUR geschätzt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel. 04731/2694-115 zu melden.