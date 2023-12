Bereits in der Nacht von Donnerstag, 21.12.2023, 21.30 Uhr bis Freitag, 22.12.2023, ca. 07.45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich Hafenstraße, Höhe Carl-Maria-von-Weber-Straße.

Delmenhorst (ots) - Hier wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Dacia Duster offensichtlich von einem vorbeifahrenden Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen.

Die Schadenshöhe wird auf ca. 200,- Euro beziffert.



Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es ebenfalls am Freitag, gegen 06:50 Uhr. Hier befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem schwarzen Pkw-Daimler Benz die Martin-Pauls-Straße, aus Richtung Blexersander Straße kommend, in Richtung Blexen. Im Einmündungsbereich Martin-Pauls-Straße/Werftstraße biegt der Daimler-Benz nach rechts in die Werftstraße ab, verliert dabei

die Kontrolle über seinen Pkw und stößt gegen einen verkehrsbedingt wartenden Pkw. Anschließend flüchtet der Fahrer des Daimler-Benz unerlaubt von der Unfallstelle.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.



Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/2694-0 in Verbindung zu setzen.