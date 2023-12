Am 02.12.2023, gegen 16:00 Uhr, ist es in einem Drogeriemarkt in der Atenser Allee 108 in Nordenham zu einem Ladendiebstahl gekommen.

Delmenhorst (ots) - Eine bislang unbekannte männliche Person füllte einen Einkaufskorb mit Waren und passierte den Kassenbereich ohne diese zu bezahlen.

Bisher konnte ermittelt werden, dass der Täter mit einem silberfarbenen Kastenwagen in Richtung Bundesstraße 212 flüchtete. An dem Pkw soll das rechte Bremslicht defekt gewesen sein. Der besagte Pkw war während der Tatausführung auf dem stark frequentierten Parkplatz vor dem Drogeriemarkt abgestellt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Pkw und/oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731/2694-0 zu melden.