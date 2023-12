Großenkneten - Am Freitag, den 01.12.2023, gegen 23:30 Uhr ist es in der Gemeinde Großenkneten, OT Ahlhorn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Delmenhorst (ots) - Ein 43jähriger Fahrer eines Kia aus Rhauderfehn hat die Oldenburger Straße von Sage in Richtung Ahlhorn befahren. Kurz vor Ahlhorn ist er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild überfahren. Im weiteren Straßenverlauf kommt er dann in einer leichten Linkskurve ganz von der Straße ab und kollidiert mit einem Baum. Die Geschwindigkeitsbeschränkung beträgt in diesem Bereich 50 km/h. Der Fahrzeugführer wird durch den Aufprall schwer Verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Da es vor Ort Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung gab, wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Gesamtschaden wird auf 6.000,- EUR geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 zu melden.